一家房仲企業在地分店多次贊助北台南家扶中心貧童年菜，今年捐贈350份年菜給佳里服務站200戶貧童家庭，另有業者捐贈白米與高麗菜，佳里服務站13日一併發送給弱勢家庭。

「怎會有人這麼好，過年還會想到我們」，北台南家扶中心弱勢家庭13日從住商不動產佳里店總經理謝彧森、卓素月夫婦手中拿到年菜時，感受到久違的人情味。

謝、卓2人故鄉在佳里區，年輕時北漂彰化經營房仲業，24年前返鄉加盟房仲分店，謝彧森擔任佳里分店總經理，夫妻為了回饋鄉里投入社會公益。

謝姓夫婦過去多次以公司名義捐贈佳里服務站年菜，有感於近年新冠肺炎疫情加上通貨膨脹，擔心弱勢家庭難以過年，今年再次表達捐贈意願。

佳里服務站受扶兒童小瑀僅6歲，已有發展遲緩症狀，她的父親自工作受傷後，患有僵直性脊椎炎，肢體嚴重彎腰駝背，無法久坐久站，連帶工作受影響，收入鋭減，只能作一些農雜工作，加上妻子打零工，暫渡難關。

小瑀父母今年過年只想圖個溫飽，沒想過吃到年菜，卻在春節前夕收到謝姓夫婦捐贈的年菜，謝姓夫婦得知他們的情況，當場再贈送1萬元紅包，讓他們感受到社會濃厚溫情。

謝姓夫婦今年捐贈總值19萬元的350份圍爐年菜，有麻油雞米糕、魯翅羹、黃金蟲草養生雞、日式和風洋蔥小鮑魚、藥膳醉草蝦、筍絲腿庫及古早味八寶丸等，希望家扶的孩子們暖胃也暖心。

北台南家扶扶助1000戶弱勢家庭，主任莊淑惠表示，農曆春節是孩子最期待共享天倫的時刻，感謝中小企業主的善行，為弱勢家庭找回遺失已久的人情味和喜氣。