有「台灣影壇第一美女」稱號的女神林青霞，即使已息影多年，一舉一動都能受到關注，68歲的她保養得宜，依舊魅力十足，近日，有網友在巴黎偶遇林青霞，真實狀態讓粉絲讚嘆不已。

近日有網友在巴黎商場偶遇林青霞在購物，只見穿著粉色針織衫搭紅色長褲、白色靴子的林青霞，打扮相當俏麗年輕，出眾氣質相當搶眼，即使戴著口罩，仍難掩巨星風範，而拿下口罩後，脂粉未施的她仍皮膚白皙，完全看不出已68歲。

網友在巴黎巧遇林青霞。(圖／取自小紅書)

而巧遇網友也透露林青霞本人親和力十足，雖然婉拒合照，但沒有阻止拍攝，網友也大讚「就是看不出任何醫美的感覺，保養的好氣色好！再加上女王氣質，才敢素顏出街」。

林青霞出道後憑著神級美貌和出眾氣質，讓她成為不少人心目中的女神，和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、胡慧中名列「台灣四大美女」，雖然1994年嫁給邢李㷧後，就淡出演藝圈，但熱愛寫作的她，也陸續推出多本著作，轉型成為暢銷作家，日前推出第4本書新書「青霞小品」時，她受訪也透露家人都很低調，加上女兒也不喜歡，因此鮮少對外提到丈夫和女兒。