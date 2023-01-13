歐股周五早盤繼續上攻，來到近9個月高點，醫療股領漲最多。此外英國公布11月GDP意外成長，投資人也在等待周五稍晚美國大型銀行的財報公布。
周五泛歐Stoxx 600指數早段升1.63點或0.36%，為451.85點。
由於一月初以來的樂觀情緒，以及美國歐洲出現通膨放緩的跡象，歐股有望連續第二周上漲。
對利率敏感的科技股和零售股，今年至今上漲最多，累計上漲13%和14.4%。去年在升息和衰退擔憂下，這些版塊受重創。
周五早盤，醫療股升1.1%，為協助大盤上漲的最重要板塊；諾和諾德(Novo Nordisk)和羅氏製藥(Roche)在早盤分別升逾1.5%。
義大利國家電力(Enel)小幅上漲；此前該公司CEO稱，除了已經贏得歐盟復甦基金的35億歐元以外，還可以從歐盟能源基金(REPower)獲得至多50億歐元的投資。
網路遊戲公司Kindred公布第四季獲利預警之後，股價下挫16.6%。
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