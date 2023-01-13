國際知名的高級自行車、電動輔助自行車產銷大廠美利達公司(9914) 於今天(1月13日)召開的董事會通過從今年(2023年)2月1日起，公司的總經理一職由現任總經理室副總經理的曾上原晉升接任，至於董事長一職則維持由原本身兼總經理的曾崧柱董事長續任，為美利達第三代接班向前邁出重要的一步。

1985年次的曾上原為美利達公司創辦人曾鼎煌先生的長孫，自2004年起即進入美利達公司，由基層做起，多年來經過生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉公司集團的整體運作與自行車產業。曾上原近幾年成功的主導美利達公司的ERP(企業資源規劃)電腦系統的全面更新，而為了永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實ESG(環境保護、社會責任、公司治理)的改革大計。將新任總經理的曾上原本身熱愛自行車運動，身體力行，多次參加鐵人三項競賽，並完成極度艱難的「一日雙塔」520公里單車自我挑戰。面對後疫情時代的挑戰，曾總經理表示將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健，互助熱情的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群。」

1972年創立的美利達公司剛歡慶建廠50週年，去年(2022年)的合併營收369.2億元，較前年成長25.8%，去年前三季的EPS每股獲利10.32元。美利達自行車與電動輔助自行車分別占台灣自行車總出口額的30%以上，在國際市場上佔有一席之地，美利達(MERIDA)也以4.67億美金的品牌價值，名列台灣最佳十大國際品牌(BEST TAIWAN GLOBAL BRANDS)。