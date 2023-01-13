50多歲林姓女子獨居且因脊椎受傷，只能靠打零工勉強維持生計，加上復健所致的龐大醫療費用，生活相當拮据，台中市政府警察局太平分局坪林派出所警員楊鎮隆得知林女狀況，與光明里長胥樹文協助個案轉介，並整合各方資源予以紓困，助林女平安過好年。

楊鎮隆平時承辦急難救助業務，雖剛調任派出所僅3個多月，但他個性開朗，與勤區里長建立良好互動及聯繫管道，日前從光明里長胥樹文得知林女狀況，與里長協助個案轉介並整合各方資源予以紓困，助林女平安過好年；讓林女紅著眼眶表示，非常感謝里長伯及派出所員警的幫忙，稍解其燃眉之急，也謝謝社會善心人士的物質援助，點點滴滴、感恩在心。

經楊鎮隆深入瞭解，林女少有社交生活，因父母雙亡且婚姻觸礁離異，獨居多年，無法獲取相關社會福利資訊，近幾年來又因脊椎受傷常常要復健，無法有固定工作，加上龐大醫療費用，生活相當拮据，目前多靠親友不定時資助，所幸胥樹文古道熱腸及勤區員警的落實查訪，協助轉介社會局、區公所申請急難救助補助，給予她即時的紓困舉措。

太平警分局分局長葉志誠表示，春節將屆，在這段期間警方也將配合里（鄰）長、社福團體及公益團體一同關懷弱勢族群，期許能拋磚引玉，幫助他們安心順心過個好年。