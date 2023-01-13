觀察者網報導，默沙東與 Ridgeback 生物技術公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋(Molnupiravir)膠囊13日在中國市場首發，藥物今可送達上海醫療機構。

2022年12月29日該藥獲得大陸國家藥品監督管理局應急附條件批准後，正式進入大陸市場銷售推廣。這也是繼輝瑞Paxlovid、河南真實生物阿茲夫錠之後，第三款在大陸獲批的新冠口服藥。

大陸國藥控股股份有限公司總裁劉勇介紹，該藥將通過醫療機構進行配藥銷售。首發的藥物今天可以送達上海的醫療機構，今晚或明天可以到達其他地方。

他表示，當前國藥控股正在與默沙東緊密協作，爭分奪秒推進藥物供應步伐。國藥控股針對春節期間供需和物流特點等已制定進口、倉儲及全國發運預案。預計春節前後可實現大量分批次到貨，並將綜合運用全國多口岸聯動、多倉發運等措施提高藥物可及性，惠及更多的新冠病毒感染患者。

2022年9月，國藥集團與默沙東簽署戰略合作架構協定，獲得莫諾拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權。11月，國藥控股全資子公司國藥控股份銷中心與默沙東就莫諾拉韋在中國市場的進口和經銷事宜簽署經銷協議。2022年12月29日，莫諾拉韋膠囊獲大陸藥監局應急附條件批准。國藥控股在上海市藥品監督管理局、外高橋保稅區海關、上海市食品藥品檢驗研究院等的大力支持下，迅速完成了首批莫諾拉韋膠囊的進口申報、口岸提貨、集中消殺、藥檢通關等工作正式上市銷售。

根據1月10日天津市醫藥採購中心官網公示，默沙東新冠藥莫諾拉韋膠囊首發報價為1500元人民幣／瓶，一瓶即一療程的用量。

11日大陸醫保局醫藥服務管理司副司長黃心宇介紹，按現行的新冠藥品報銷政策，包括Paxlovid在內的新冠病毒感染診療方案中所有的治療性藥物，均可臨時報銷至2023年3月31日。也就是說，默沙東的莫諾拉韋膠囊也將執行這一報銷政策。

大陸衛健委也於2023年1月6日發布《新型冠狀病毒感染診療方案(試行第十版)》，抗病毒治療中新增莫諾拉韋膠囊，並註明：莫諾拉韋膠囊適用人群為發病5天以內的輕、中型且伴有進展為重症高風險因素的成年患者。用法：800毫克，每12小時口服1次，連續服用5天。不建議在妊娠期和哺乳期使用。

另據大陸藥監局介紹，莫諾拉韋膠囊為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒感染(COVID-19)患者，例如伴有高齡、肥胖或超重、慢性腎臟疾病、糖尿病、嚴重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活動性癌症等重症高風險因素的患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

默沙東全球高級副總裁、中國總裁田安娜表示，根據現有資料，莫諾拉韋沒有DD I(藥物相互作用)，可以和其他藥物共同使用，對於肝腎損傷的患者沒有調整劑量的需求，這個藥物可以顯著降低患者的住院或死亡風險。

國藥控股還表示，將全力做好基層特別是農村地區的醫藥物資保障工作，預置物流配送資源，盡最大努力滿足各地基層醫療衛生機構、人民群眾用藥需求，守護人民生命安全和身體健康。