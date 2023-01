影院加長版將帶領觀眾體驗怪奇比莉在倫敦O2體育館舉辦的演唱會現場。(威秀提供)

葛萊美獎怪物新人怪奇比莉(Billie Eilish)去年因疫情亞洲巡演無法來台灣,威秀影城將於大年初六(27日獨家限定1晚推出《Billie Eilish:Live at the O2》演唱會大電影,紀錄「Happier Than Ever The World Tour」這場巡迴,且還是電影院加長版,多了6首歌,95分鐘內演唱27首歌。

怪奇比莉是近年現象級等級的歌手,她曲風無邊際無國界無法分類,前衛風格讓她在粉絲心中獨樹一格。演唱會大電影《Billie Eilish:Live at the O2》由Sam Wrench執導,是初次在全球戲院發布現場表演的影像記錄,電影院加長版將帶領觀眾體驗在倫敦O2體育館舉辦的演唱會現場,整場視覺及聽覺達到超高水準,難怪能入圍2023年葛萊美獎最佳音樂電影。

上映影城包括台北信義、桃園統領、新竹大遠百、台中大魯閣新時代、台南大遠百、高雄大遠百威秀影城,門票熱賣中,可至上映影城現場、自動取/購票機、官方線上訂票系統、官方APP購買,更多詳情請洽威秀影城粉絲團臉書查詢。