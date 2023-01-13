近期政府稅收成焦點，民進黨新北市議員陳乃瑜砲轟新北財政局提供的資料只有半張A4紙，比幼兒園的作業還要少，市長侯友宜回應，新北市的財政永遠是六都當中統籌分配稅款最少，也是人均預算最少的直轄市，而且一比較起來相距甚遠。

面對議員的質疑，侯友宜表示，新北市有400萬人口而且幅員遼闊，但獲得的統籌分配稅款最少，在財政如此困難底下，每年仍然希望有好的建設讓人民有感，所以都出現收支短絀的情況，但依然將財政控制在一定短出範圍內，用最穩健的步伐讓財政紀律順著往前走，做出人民期待的成效，才是市長該做的事情。

至於有五大縣市加碼2023年的生育津貼，侯友宜說，面臨少子化，政府當然有責任跟大家一起努力，幫忙減輕年輕人的負擔，這不是只有一個生育津貼的問題，包括公托要擴大、幼兒園要增加，甚至當中還有高房價的問題，這是一個「連環」的問題，所以政府有責任做得更多更好，才能讓年輕人敢生、勇於養，讓家庭更幸福。