國家政策基金會教文體育組召集人陳學聖，13日邀請國立清華大學兼任助理教授何志勇針對「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」議題進行對談，何志勇拿出自己珍藏的哥吉拉、馬蓋先影集光碟，指出以日本為例已在思考150年後的公共財，而台灣卻將寄存於故宮的「蘭千山館」送還私人藏家手中，恐讓後代失去對文物的共同記憶。

陳學聖指出，蘭千山館的問題反應了故宮的寄存制度，而故宮的寄存制度至今可說在全世界都算得上數一數二，但因不符院長吳密察的想法，「就說乾脆不要了！」和球場有缺失就乾脆不比賽一樣是未處理問題。

何志勇以日本東京國立博物館去年逢創館150周年，舉辦了「150年後的國寶展」為例，指出物有這個世代都很熟悉的哥吉拉、剛彈、任天堂等。他指出自己也是在80年代初，央求著父親在中華商場買了一台任天堂，他也在現場展示自己收藏的《馬蓋先》（原譯《百戰天龍》）影集光碟，感慨當日本或其他國家已在思考、保存未來150年的日本國寶和文化財記憶時，「別人都上太空了，台灣還在殺豬公！」

何志勇並以美國拍攝電影《博物館驚魂夜2》場景的史密森尼博物館為例，展出了包括兒童節目主持人Mister Rogers所穿的毛衣，以及陳納德將軍受中華民國所頒的勳章，青天白日勳章等，他指出就政治來看，台美已無邦交關係這樣的展出並不「政治正確」但因為尊重歷史和集體記憶而展出的文物，仍有其價值。他認為故宮要保存華人共同的記憶，而不是將文物往外推。

陳學聖表示，故宮博物院的院長地位崇高，應該站在保存華人共同歷史記憶的角度看待文物，不應是不符意識形態的就不要。他強調：「很多東西是共同的資產有共同的未來，尊重彼此共同的記憶，才會共同往前走。」