Kymco(光陽)提及i-One Air奪下2022年12月綠牌電動機車單月銷售冠軍，但Gogoro攤出去年12月銷售數據，Gogoro VIVA以944輛領先其他競品，其實Gogoro VIVA兩車型，但算同一車系，所以加總贏過i-One Air。

回顧2022年整體電動機車市場，PBGN車款囊括白牌及綠牌電動機車年度銷售前三名，白牌電動機車銷量前三名車款分別為Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport；綠牌電動機車銷量前三名車款則是Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2。

其中在綠牌電動機車部份，Gogoro VIVA於2022年12月仍以944輛領先其他競品，一路穩居2022年綠牌電動機車市場全年銷售冠軍；與Kymco(光陽)提及i-One Air奪下2022年12月綠牌電動機車單月銷售冠軍，顯有出入。

Gogoro提供的去年12月銷售數據，光陽Ionex i-One Air都會版掛牌數592輛，的確以單一車型EB10BA拿下冠軍，而Gogoro的Gogoro VIVA則分為GSF3ABAKT的BASIC、GSF3BCAKT的KEYLESS版本居次，兩者加起來共為944輛，加總確為同車系冠軍。