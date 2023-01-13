日月光投控(3711)去年第四季登次高，去年度更衝上新高，雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光股價已修正，且公司payout ratio一向維持60~65%，殖利率高。法人看法偏多，外資連6日買超超過2.8萬張，助攻股價穩居高檔，周五盤中衝上102元，進一步挑戰102.5元之7個月高價，終場收持平，穩居5日線。分析師認為，將以箱型格局掌握買賣點，估支撐在98.5元、於106元有壓。

面臨消費性晶片庫存修正壓力，EMS訂單下滑，日月光投控自結去年12月合併營收532.11億元，月減11.47%、年減10.82%，其中IC ATM營收284.62億元，月減12.83%。累計去年第四季營收1774.89億元，季減5.91%、年增2.63%，單季創下歷史次高，其中IC ATM營收943.22億元，季減4.60%。2022年度營收6709.44億元，年增17.71%，全年度也改寫新高紀錄，IC ATM營收3726.76億元，年增11.20%。

日月光去年第四季合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑，法人預估，去年第四季IC ATM毛利率略低於去年第一季的27.5%，EMS營業利益率和2021年第四季的4.4%相當。去年第四季整體集團合併毛利率將會低於去年第三季，預估日月光投控去年第四季稅後EPS達3.55元。2022年稅後EPS為14.15元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶已簽約長期服務協議至2023年，去年第四季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。

首季進入傳統淡季，消費性晶片庫存去化持續，產能利用率仍會下滑，全年應可回到正常季節性景氣循環。法人預期，2023年整體市況趨緩，期望日月光2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。且持續看好車用ATM，2022年車用ATM營收達到10億美元，年增大逾五成，占公司營收比重7%。法人預估日月光投控2023年稅後EPS為10.55元。