【全程字幕】林智堅再躺槍！王世堅狠批「黑白不清就喊團結」 嗆：趕快去幫他收拾爛攤啊 @ChinaTimes ​

新竹棒球場一案涉及傾倒廢土，民進黨台北市議員王世堅更為此槓上同黨籍的新竹市前市長林智堅，甚至因此被部分綠營人士要求開除。王世堅昨（12）日在節目《關鍵時刻》再度開砲，要求現任新竹市長高虹安循序漸進開挖棒球場，找出林智堅的罪證，他專業的建議也讓主持人劉寶傑驚呼，不愧是做營建出來的，沒人比他更懂這個領域。

王世堅指出，政府的功能就是要把事情簡單化，新竹棒球場的問題，中央公共委員會可以來查，「另外高虹安妳現在擔任新竹市長，妳不能那麼不負責任，妳不能一天就挖幾個洞，給大家看到只有一些廢棄物，現在是由妳來主導這個工程的實際真相發掘」，應該有規模的挖出20個洞，如果又有廢棄物，那就全面開挖，不用等到檢調單位介入調查。

王世堅還以自身的工程經驗為例子，稱不是政府保留建商一些錢，這些企業就可以亂做，監督這種事不是只有政府會做，民間也是這樣，且私人公司監督更嚴格，「同理來說政府的錢，不能說因為是大家的錢，就沒人有責任」，首當其衝就是當時設計發包的新竹市政府，林智堅現在下來了，高虹安要執行後續驗收，一定要給全民交代，不然責任就在她身上。

而這段砲轟林智堅的節目影片，王世堅也放到自己的臉書上，網友一面倒力挺他的說法，留言「支持堅哥說的開挖」、「這樣就一刀斃命了」、「認同，全面開挖」、「高虹安照做吧」；但也有極少數人不滿王世堅，反嗆「台北市你就管不好了，管到新竹市勒」、「你已經不是綠營，建議退黨」。