今年春節與二二八假期是近十年最長連假，也是旅遊正式解封的第一個連假，台新銀行祭出迎新兔年刷卡回饋，團圓聚餐最高享28％、年貨家電最高享15％，旅遊最高享14％，滿額再贈Rimowa行李箱，添購新衣到新光三越金兔卡利HIGH最高9％，用台新卡用吃喝玩買，豐富好玩一整年！還沒有台新卡的民眾，1月31日前線上申辦FlyGo卡並消費三筆，享UberEats 1,200元折抵金，隨時請外送支援餐飲與生鮮外送，宅家過年更歡樂。

台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵表示，因應近期民眾至量販店採購年節商品的需求增加，1月23日前至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆刷新台幣20,000最高回饋15％；返鄉、走春所需的伴手禮盒於3月31日前，民眾首次於全支付綁定台新銀行信用卡，至全聯福利中心消費或以全聯APP儲值，最高回饋66點全點。蘇育徵也提到，近年來許多民眾會預訂餐廳享用年菜，省去料理的時間，讓全家團圓更輕鬆，使用台新銀行信用卡可享百家星級美饌75折起、王品集團餐廳最高6％瘋點數回饋，民眾在2月28日前單月份餐飲（含飯店）消費達檻，還加碼贈超人氣大同電鍋。若節假日搭配台新銀行玫瑰Giving信用卡最高再享3％回饋。

隨著跨境旅遊市場復甦，民眾規劃年節連假時可參考台新卡提供的旅遊優惠，2月28日前全臺旅行社使用台新銀行信用卡滿額享限量好禮24吋行李箱、萬元禮券及頂級Villa住宿券等，各大航空及訂房網單月消費滿2.8萬元即贈316不鏽鋼保溫杯，長程線或高端旅客單月滿58萬元，贈限量Rimowa行李箱；使用FlyGo卡旅遊可享最高14％優惠。

另外，民眾過年總會提前領新鈔為紅包準備，台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行ATM將領先同業即日起至22日（大年初一），於全臺新光三越館內的台新銀行ATM全面提供新鈔提領服務，方便民眾於新光三越購物採買年貨時，順道提領新鈔，並於1月9日至31日期間推出「台新ATM天天開獎666，新春加碼888」抽獎活動，凡透過台新銀行ATM完成跨行提款、跨行存款，天天抽出台新Point666點，除夕至初三期間更加碼抽台新Point888點，讓民眾試手氣抽大獎過好年。此外，1月5日至2月12日至新光三越金兔卡利HIGH，skm pay綁定台新銀行信用卡滿萬即贈最高9％回饋（含百貨贈及卡權益），讓您一站搞定購新裝、辦年貨、領新鈔。台新銀行兔年優惠連發，照顧信用卡卡友生活娛樂，歡慶解封，喜迎新年！