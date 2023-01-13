111年ETF競賽結果出爐，在台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎ETF發行貢獻獎等，分別由凱基證券台北分公司、玉山證券數位分公司及中信投信拿下第一名，另元大證券則囊括台股ETF造市獎及台股ETF總貢獻獎雙冠軍王。

由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「111年度ETF競賽」已於去年底截止，各獎項得主已出爐，預計於今年2月舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。

依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎由凱基證券台北分公司拿下第一名，元大證券經紀部及國泰證券敦南分公司，則各獲得第二、三名。

台股ETF交易進步獎由玉山證券數位分公司獲得冠軍，元大證券北府分公司及日盛證券忠孝分公司各居第二、三名。

ETF發行貢獻獎則由中國信託投信奪冠，富邦投信及國泰投信為第二、三名。

而元大證券囊括台股ETF造市獎及台股ETF總貢獻獎兩項冠軍。台股ETF造市獎由永豐金證券及富邦綜合證券分獲第二、三名。台股ETF總貢獻獎由凱基證券及永豐金證券分居第二、三名。

證交所表示，台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、台股ETF造市獎前三名獎金分別為20萬元、15萬元、10萬元；ETF發行貢獻獎及台股ETF總貢獻獎前三名獎金分別為40萬元、30萬元、20萬元。