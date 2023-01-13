霹靂布袋戲中已非第一次有獵奇造型的角色，在《霹靂玄蒙紀》的主視覺海報中出現一個特別的身影，神秘慾獸「獸戮祭世」的奇特造型早在上個月主視覺海報釋出時，旋即引起戲迷激烈討論，該造型由金馬獎最佳美術設計入圍林芷蔚操刀設計，金馬獎最佳造型獎得主樊仕清一手完成，戲偶造型尚未正式曝光，但光是海報以插畫形式意象地暗示新角色的造型，就讓網友們紛紛期待並讚歎，直呼「只有霹靂才能超越霹靂」。

霹靂新春強檔大戲《霹靂玄蒙紀》由有素還真最帥師弟之稱的「脫俗仙子談無慾」，挑下大樑出演第一男主角，將在異於中原環境的寰界中，對戰譜命寰界霸主命君孤羅。其中初登場的帥氣新男角-雲忘然，外表放蕩不羈卻有個沉穩持重的內在，加上高超劍術，將可預料再度引起眾多霹靂迷妹的追星熱。另一新角色「獸戮祭世」如千手觀音般，外觀設計佈滿手指，黑色的指甲也明示暗示他反派的身分代表，作為正道高手的惡夢來源，將有多少中原好漢要命喪他手中。

劇中，「藐烽雲」與「道即墨」為了救援生死未卜的「同志談無慾」和好友「伽樓尋泓」，在「藐烽雲」的幫助下，「道即墨」順利地進入寰界的漩流中，映入眼前的世界竟然不是中原苦境應有的樣貌。原來才數天的時間，在寰界已經過了30年，武林局勢早已更迭。有別於以往的正邪鬥爭，《霹靂玄蒙紀》演繹的是一個全新的故事，加入更多錯綜複雜的陰謀布局，著重在人性的因果探討。燒腦的劇情將無情考驗戲迷、觀眾的邏輯。今（13日）晚間7點於PILI線上看首映播出。