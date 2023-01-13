全國教師會解析今年學測自然科題目指出，物理領域題目中間偏難，化學領域部分則是疫情與諾貝爾獎入題；補教老師認為，今年自然科試題比去年難，預估頂標、前標分別為13級分、11級分，皆比去年降1級分。

全教會說，學測自然科物理試題，綜合必修物理知識，測驗考生的閱讀理解、圖表判讀、分析推論、表達說明能力，難易度中間偏難。

全教會指出，物理部分的代表特色題是第37至40題混合題組，主題是以2020至2030年減碳計畫為主軸，延伸討論水力發電的力學能討論。為了實現巴黎協定將全球暖化控制在2℃ 以下的目標，從2020年到2030年，煤的使用量需要減半。利用水力以取代燃煤來發電， 是很多國家降低CO2排放量所採取的對策之一。

第51-54題為題組，提到自工業革命於1760年在英國開始後，人類對於化石燃料（煤和石油）的使用滿足了經濟 發展和產業革命的需求，然而這些化石燃料的燃燒，也使空氣中的二氧化碳節節上升。

化學領域方面，全教會說，疫情與諾貝爾獎入題、圖表及有機試題多、計算題不多且不難、若能融會貫通化學概念，比去年容易作答。

生物領域試題內容靈活創新，貼近科學素養的需求，恐易輕忽基本科學知識的建構。。全教會說，生物領域試題易度與去年相比，整體較難，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年下降。其中有些題目扣緊時事，例如第12題提到2022年諾貝爾生醫獎之相關內容。

全教會說，自然科地球科學試題靈活，台灣在地化題材豐富，多圖表與情境試題。其中第4題提到瘋狗浪，瘋狗浪是臺灣近岸海域常發生且易造成傷亡的原因之一，國人有必要去認識及瞭解。

補教老師邱博文表示，今年自然科試題，物理、化學及生物等領域都比去年難，僅地球科簡單一點，整體來說，自然科試題比去年難，預頂標13級分、前標11級分，皆比去年降1級分。