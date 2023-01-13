新竹市長高虹安13日率領敬軍團，於空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪並致贈慰問金，高虹安首次以市長身分勞軍，她會後受訪時也打趣提到，聽到「勞軍」二字，自己想到要準備1首歌要唱，「但後來被阻止」，也笑說可惜沒機會唱給大家聽，但心意有到，盼市民和國軍弟兄們都能過個好年。

高虹安說，第1次用市長身分勞軍，首先代表新竹市45萬市民朋友，向國軍弟兄表達最高敬意，國軍平時除了要戰備演訓，確保國家安全之外，還有負責災害防救的任務，感謝各位守護新竹市民。

她提到，近來兩岸情勢緊張，國防部積極滾動式檢討國防制度，包含去年施行的新制教召、總統宣布義務役延長役期為1年等，顯示國家儲備戰鬥力、全民國防的決心，守護國家安全重要性。

高虹安也說，春節是全家團圓的重要日子，然而國軍弟兄在春節期間依然堅守岡位為國人守護安全，無法回家團圓，如此無私的奉獻精神，令人感到敬佩，感謝所有國軍弟兄的辛勞。

市府與國軍是夥伴關係，國軍弟兄若有需要，市府將不遺餘力給予協助，尤其空軍第二聯隊經常不分晝夜出動戰鬥機來保衛國人安全，感謝國軍弟兄守護國人安全及長期協助市府推動各項市政建設工作，並在市民朋友需要時，第1時間馳援兵力支援。

市府民政處則指出，這次偕同前來慰勞的敬軍團，都是平日非常關心國軍弟兄，也始終與駐區部隊心手相連、關係密切的好伙伴們，充分彰顯「軍愛民、民敬軍」，「軍民一家親」的社會和諧景象。