工作人員用木槌切栗子南瓜，讓評審針對外觀、果肉質地及顏色進行評分。（楊靜茹攝）（楊靜茹攝）

歷經激烈的賽事，台中市霧峰區農友洪登祐打敗群雄，勇奪特等獎。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮農會為了提升栗南瓜的品質，在農糧署與縣府輔導下13日舉辦美栗南瓜評鑒，由農委會台中區農改場前副場長、博士高德錚率評審團，對栗南瓜外觀、甜度、風味等進行品評，台中霧峰區農友洪登祐抱走冠軍，獲獎金1萬5000元，昔日常勝軍、草屯農友許俊彬居次、獲頭等獎。

草屯鎮栗南瓜的栽種面積60多公頃，草屯鎮農會為了提升栗南瓜的品質2016年起舉行「美栗南瓜評鑒」，2020年擴大為「全國栗子南瓜品質評鑑競賽」，評審團對栗南瓜外觀、果肉質地、甜度、風味等進行品評，有機、產銷履歷、生產追溯認證及友善耕作均列為加分選項。

歷經激烈的賽事，台中市霧峰區農友洪登祐打敗群雄，勇奪特等獎，抱走1萬5千元獎金，昔日冠軍得主、草屯農友許俊彬居次獲頭等獎，貳等獎李穎忠；參等獎莊美鳳、張兆慶、蔣秋香；優良獎李茂松、李義遠、黃郁典。

評審團表示，草屯鎮堪稱栗子南瓜的故鄉，農友的技術也日趨精進，近60組參賽者果實外觀品質都頗整齊一致，都通過藥物檢測，栽培過程中受氣候影響，在病蟲害的防治上要加強，整體而言品質與狀態都維持穩定水準。

草屯鎮農會總幹事簡世泓表示，全縣南瓜生產面積133公頃，草屯鎮南瓜生產面積60多公頃，透過這幾年的推廣，栗南瓜儼然成為本鎮的特產，藉由評鑑鼓勵果農強化栽培管理技術、提升鮮果品質，年關將至，農會提供優質農特產品當伴手禮，可洽預購專線049-2333151轉501、049-2330633或至草屯鎮農會稻香風情館(原農會超市)購買。