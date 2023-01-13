開心爬稜線步道 天黑找嘸路求警消救援

新北市瑞芳區的劍龍稜一向是熱門的登山步道，但因為地形陡峭，一般山友全程約4至6小時可以走完，平常少爬山的民眾可能要花更長時間。12日下午，便有3名山友因為天黑了找不到下山道路，尋求警方協助，最終平安下山返家。

新北市警察局瑞芳分局12日下午5時40分左右接獲報案，表示有山友爬劍龍稜，但天色已暗，找不到下山道路，請求警消協助。

據了解，年約40餘歲的余姓山友等3人是台南人，久聞瑞芳劍龍稜的美名，決定結伴同遊，卻沒有計算好時間，一直到日落還沒走完山路，下午5時40分左右，余姓山友發現天色昏暗，已經找不到路了，幸好山上手機還有訊號，便撥打電話尋求警消的協助。

警消獲報後，先是請余姓山友等人不要任意移動，以免在山上發生意外，瑞芳分局也立即金瓜石所副所長駱勇丞、警員謝剴評前往協助，會合了消防局警義消後，於晚間6時10分左右，從復興山登山口摸黑上山搜救余姓山友等3人。

搜救人員一路摸黑上山，直到晚間7時左右，終於在山中找到了余姓山友等3人，經警消檢視，3人都沒有受傷，便護送3人下山，順利於7時30分左右回到登山口。3人對協助的警消千恩萬謝，短暫休息後，便自行離去。

警方透露，余姓山友等3人在通報警消後，便原地待援，才有效縮短了警消找到他們的時間。過往曾經發生過通報警消後，仍在山上摸黑移動，造成搜尋及救援的不便。

瑞芳警分局提醒，民眾從事戶外活動時，應衡量自身體能狀況，同行應有熟悉路況人員，妥適規畫適當路線，避免返程時摸黑尋路，造成自身安全危害狀況發生。