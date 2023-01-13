為對接小三通客運需求、泉州石井港及分流翔安機場轉運旅客，紓解水頭港區旅客量，並平衡東西半島經貿發展，金門縣政府提出「金門國內商港區域新設馬山港區案政策評估說明書」，專案小組要求建議未來於配合港區開發及島上觀光需求發展下，評估保存既有景觀特色及史蹟建物等要求後，再送環境影響評估審查委員會討論。

金門縣政府表示，小三通客運需求日增，2019時年達196萬人次，為金門地區經濟持續發展核心動力，希望推動馬山港區為金門國內商港第四港區，原屬邊陲的馬山地區翻轉可期，有助後疫情時代之兩岸發展交流，帶動東半島觀光、經濟發展，創造就業機會、產業轉型和多元化，啟動全方位促進和溢外效應，再創東半島繁榮願景，亟具未來性及前瞻性。

專案小組建議，強化說明新設馬山港區區位之適宜性，就計畫區範圍涵蓋金門國家公園計畫特別景觀區、金門特定區計畫等，建議未來於配合港區開發及島上觀光需求發展下，評估保存既有景觀特色及史蹟建物、朝低碳島與生態港規劃，加強港區範圍與周圍環境生態景觀融合規劃，並盤點港區腹地周邊至陸上產業與交通等基礎設施，加強與陸上發展連結規劃等後再送環評大會討論。