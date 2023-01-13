《路透》引述多達5位消息人士透露，中國政府最快下周允許滴滴旗下叫車等應用程式（App）重新在大陸應用程式商店上架，這是數年來整頓科技業政策將結束的最新信號。

報導說，自2021 年年中開始出現監管問題以來，滴滴一直在等待當局批准恢復其多達25款的應用程式重新上架，這是滴滴恢復正常業務關鍵。

《路透》稱，有4位知情人士表示，中國政府可能會在農曆春節前取消禁令，並允許滴滴恢復線上叫車等業務。其中2位消息人士說，1月22日開始的春節長假有助於滴滴吸引新客戶，可望能迅速恢復正常營業。

中共近期政策上快速轉變，開始尋求恢復私營部門的信心，指望透過科技業的能量來刺激受疫情重創的經濟活動，因此首先取消對滴滴應用程序的禁令。

網信辦在去年 7 月對滴滴祭出 12 億美元罰款，這是自阿里巴巴與美團被監管機構罰款以來最嚴厲的懲罰。如今滴滴重新上架，意味著對該公司的整頓已告一段落。阿里巴巴與美團是在2021年被市場監督管理局以反壟斷法分別處以27.5 億美元和5.27億美元的罰款

滴滴沒有立即回應《路透》的置評請求，中共官方的網信辦和國務院新聞辦公室同樣未回覆《路透》的置評請求。