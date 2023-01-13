日本熊本縣菊陽町町長吉本孝壽（左）至寶山鄉參訪，並與鄉長邱振瑋展開交流。（邱立雅攝）

台積電計畫在日本熊本縣菊陽町設廠，在台北駐福岡經濟文化辦事處的牽線下，寶山鄉與菊陽町去年起即規畫兩地締結姐妹市計畫，13日當天菊陽町在新任町長吉本孝壽與議長上田茂政帶領下，率團前來寶山參訪，並就雙方地理環境等方面互相介紹交流，並期待下次寶山鄉回訪菊陽町時，能正試簽約締結姐妹市。

日本熊本縣菊陽町一行人至寶山鄉公所參訪，雙方就科技、文化、農產等多方面展開交流。寶山鄉公所表示，此次機緣為駐日本福岡辦事處處長陳銘俊促成，寶山鄉與菊陽町去年9月即已視訊會議，就今年互訪及締盟議題進行討論，並且在教育、文化、藝術、經濟與觀光等各領域交流，締結友好關係，並達成互訪共識。

去年菊陽町前町長後藤三雄即有訪台之計畫，礙於台灣新冠肺炎疫情政策尚未鬆綁，以致無法成行，遂於台灣隔離政策解除後即由新任町長吉本孝壽率團參訪。此行前往寶山鄉公所拜會新任鄉長邱振瑋，表達締結友誼之意願，互許交互參訪的承諾，雙方除了互贈紀念品之外，也簡報介紹寶山鄉以及菊陽町各自的特色與產業。

邱振瑋表示，菊陽町與寶山鄉一樣，菊陽町盛產紅蘿蔔，寶山鄉栽種柑橘，都是農業為主要經濟型態，自從台積電前往日本熊本縣菊陽町建廠生產12吋晶圓，寶山鄉與菊陽町都由農業鄉鎮轉型為科技城鎮，也一起帶動新興聚落形成及周邊產業發展。吉本孝壽也表示，當地也有不少關於台積電的報導，大家都很期待台積電在菊陽町設廠。