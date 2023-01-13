男性陰囊鼠蹊部疼痛常見原因。（童綜合醫院提供）

41歲陳姓男子因工作關係需要久站，陰囊睪丸處經常悶痛，性行為後也有不適感，陳男因精子減少及活動力下降，結婚4年至今仍無小孩。童綜合泌尿科醫師呂謹亨檢查發現其睪丸輕微變小等症狀，確診為精索靜脈曲張，在進行顯微手術後，陰囊不舒服感已消失，且精液品質也有明顯改善。

陳男因工作關係需要久站，兩年多來，左下腹與左側陰囊睪丸處時常有不舒服與腫脹悶痛感覺，尤其久坐、久站或提重物，甚至性行為後，更出現明顯不適感，他自行購買止痛消炎藥治療，但最近腫脹悶痛症狀越來越嚴重。不僅如此，陳男結婚已4年多，卻仍無孩子，檢查後發現精子活動力下降且正常型態減少。

泌尿科醫師呂謹亨指出，患者左側陰囊外觀有靜脈鼓起現象，陸續檢查後發現男性荷爾蒙指數偏低、左側睪丸輕微變小、精索靜脈有第4度的靜脈曲張，當肚子用力時，陰囊靜脈鼓脹更明顯，且都卜勒血流超音波顯示陰囊內精索靜脈血流有亂流與逆流情況，確診為精索靜脈曲張。

陳男接受精索靜脈曲張顯微微創切除手術，傷口在鼠蹊部僅約2公分，在高倍顯微鏡，10倍以上放大視野下，可切除更多肉眼無法辨識、膨大變形的靜脈曲張，並保留微小睪丸動脈及淋巴管，避免術後睪丸缺血及淋巴水腫。手術過程順利且傷口恢復良好，陰囊不舒服感也消失，術後追蹤男性荷爾蒙指數與精液品質明顯改善，生活品質更是大幅提升。

呂謹亨表示，男性陰囊鼠蹊部疼痛常見原因有精索靜脈曲張、睪丸副睪發炎、疝氣、睪丸扭轉、陰囊水腫、睪丸腫瘤、慢性攝護腺炎、骨盆肌肉疼痛、睪丸缺血(可能是久站久坐造成血管遭壓迫而血液循環不良)、性行為後提睪肌過度收縮。

精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成，其症狀通常為陰囊處摸到鼓起的靜脈叢構造(常誤以為腫瘤) ，久坐、久站或進行腹壓增加的活動時會反覆引起鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊的不舒服感，好像睪丸被拉扯擠壓的感覺，但在起身活動或局部按摩後可能又消失，所以常不自覺得想要「喬蛋」，嚴重時會造成睪丸萎縮、疼痛難以忍受或造精功能異常引起不孕。輕度可用藥物或保守治療，但嚴重時需要進行手術治療；手術方式又可分為傳統手術、腹腔鏡手術或精索靜脈曲張顯微手術。

呂謹亨指出，精索靜脈曲張顯微手術可清楚辨認並保留淋巴管與動脈血管，減少併發症的產生，相較於傳統手術，能切除更多肉眼無法辨識的靜脈曲張病灶，治療效果更好。術後患者精蟲品質提升，並疼痛感較其他手術方式來的低，恢復快能儘速回到工作崗位。