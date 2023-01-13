農曆年節將至觀音根滿慈善基金會結合平鎮警寒冬送。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

年關將近，桃園市平鎮警分局邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會、朝敏蔬果及福田農場，與分局長吳明彥及各所所長，一起「寒冬送暖愛心公益暨年節防詐宣導」活動，大家發送物資外也聆聽民眾心聲，就是希望在過年前夕，讓清寒困苦家庭也能過個暖冬及好年。

觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕女士表示，這次活動募集各項生活物資、白米300餘斤、豆苗100盒、每戶慰問金新臺幣1600元及一套年菜組合，提供給分局轉贈給平鎮區內弱勢的家庭享用！

另因近年詐欺犯罪持續高發，詐騙手法多元，平鎮警方也特別結合寒冬送暖活動，針對「假投資」、「解除分期付款、假網拍」及「求職陷阱、假貸款」等詐騙犯罪手法，親手設計製作三款明信片讓民眾收藏，希望透過創新且淺顯易懂的可愛插圖，強化民眾防詐觀念，讓民眾都能夠安心、快樂過好年。

日前平鎮區龍南路一處民宅暗夜發生大火，雖幸無造成人員傷亡，但在年前卻遭祝融無情肆虐，所有家當付之一炬，平鎮警方也特別前往慰問及贈送民生物資，並協助轉介社福單位。