孫藝真清秀脫俗的氣質使她獲封「國民初戀」。（甲上提供）

孫藝真一人分飾二角，和雙男神曹承佑、趙寅成共同演出。（甲上提供）

韓國大導郭在容繼《我的野蠻女友》後又一自編自導純愛經典電影《緣起不滅》，邀來女神孫藝真一人分飾二角，和雙男神曹承佑、趙寅成共同演出 ，描述2個時空下的初戀故事，當年上映時，創下韓國150萬觀影人次紀錄，感動無數觀眾。

甫慶祝41歲生日的孫藝真是韓國80後唯一獲得韓國三大電影獎青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞的「大滿貫」影后，感情事業兩得意的她，與男神玄彬因合作《愛的迫降》相識相戀，去年3月步入禮堂，並於去年11月底平安誕下男嬰，正式升格為新手媽媽。

孫藝真溫婉的氣質，加上收放自如的演技，讓角色因她的詮釋而更顯生動，出道不久就被名導郭在容慧眼相中，選定孫藝真獨挑大樑主演《緣起不滅》，展現出超越年齡與資歷的純熟演技，在當年一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。

之後更憑藉與天王裴勇俊合作《外出》一舉奪下亞太影展影后，在與宋承憲合作電視劇《夏日香氣》、與鄭雨盛的《腦海中的橡皮擦》等作品，則讓孫藝真站穩一線新生代女星的地位，清秀脫俗的氣質更使她獲封「國民初戀」的稱號，合作對象也都是一線男星，被封「男神收割機」。

導演郭在容歷時4年才創作出令他滿意的劇本，「《緣起不滅》具有我們稱之為『愛』的吸引力，將觸動所有世代的觀眾，讓我們想起了一生只有一次的真愛，以及我們不得不放手的悲傷，卻永遠珍藏在我們的心中。」

電影的賣座更帶動了由韓國樂隊「木頭自行車」所演唱的電影主題曲〈我之於你，你之於我〉（Me to You You to Me）成為韓國國民歌曲，就連《機智醫生生活》主演們都曾在劇中重新演繹這首歌曲，更收錄於原聲帶中，IU也曾在青龍獎頒獎典禮上，在女主角孫藝真面前演唱過，時隔多年仍令觀眾們再三回味《緣起不滅》中的經典唯美愛情。

《緣起不滅》 20周年4K紀念版將於2月10日重返大銀幕。