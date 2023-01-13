保障弱勢族群健康，北市社會局表示，若為身心障礙者、低收入戶及中低收入戶市民，1月16日起至2月15日可到12區區公所，憑證件領4劑免費快篩，如需代領則出示「代領人及領用人」證件。

社會局指出，為保護弱勢族群及身心障礙民眾的健康，1月16日起擴大發放免費快篩試劑，若為身心障礙者、低收入戶及中低收入戶市民，每位可領取4劑，此為額外提供的免費領取份數，不影響實名制購買資格。

社會局表示，1月16日起至2月15日，農曆春節期間除外，於本市12區區公所駐點發放快篩，有需求且符合資格的市民，可於周一至周五上午9時至12時，下午1時30分至5時，攜帶身心障礙證明及身分證，前往戶籍所在地區公所領取，如需代領則需出示「代領人及領用人」證件。

社會局也說，如已使用本市身心障礙福利機構、社區日間作業設施、社區居住、社區式身障長照日間機構的身障者，快篩將直接配送至機構處所，無須再前往區公所領取。