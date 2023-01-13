不少人去泰國旅遊時，都會特別參拜四面佛祈求事業和財富，若願望成真一定會回去還願。曾擔任台語音樂電台主持人的Yuki透露，有一對台灣夫妻和四面佛許願生女後，因為生活變得忙碌，忘記當初和四面佛的約定，不料後來竟意外獲得免費的「泰國雙人來回機票」，讓夫妻倆順利飛回泰國還願。

Yuki在節目《命運好好玩》中分享，曾聽聞有一對夫妻很喜歡去泰國旅遊，且每次都會祭拜四面佛，雖然這對夫妻已有孩子，但非常想要再生一女，因此特別向四面佛許願：「希望可以讓我求子成功，要是女兒」，後來才過了半年，太太竟真的懷了一名女嬰。

後來，女嬰順利出生，夫妻倆的生活變得更加忙碌，照顧稚女之餘，還得同時維持原本的工作，時間一久，便忘記曾答應四面佛，若真的生下女兒會請人跳舞表演答謝的諾言。

某天太太到大賣場購物，碰巧遇上「泰國雙人來回機票」的抽獎活動，填完資料投遞摸彩券後，並沒有特別放在心上，沒想到後來她竟然幸運中獎，這時才突然想起曾允諾過四面佛的事情，連忙詢問老公：「是不是四面佛在提醒我們？」夫妻倆也因此再度飛往泰國還願。而這段奇妙的故事也讓主持人陳亞蘭笑說太貼心：「還願還幫他們把機票都準備好了！」

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