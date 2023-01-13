車太鉉（左）及鄭容和抱團取暖，2人凍暈在冷凍室。（愛奇藝國際站提供）

由鄭容和、車太鉉主演的韓國刑偵劇《頭腦共助》因腦科學的新形式調查法加上笑點滿滿的劇情，上週開播獲得不少好評。善良又有點少根筋的「刑警」琴明世（車太鉉 飾）碰上古怪又自傲號稱最強的「腦科學家」的申河路（鄭容和 飾），相愛相殺卻又得被迫攜手搭檔調查案件，也為劇情暗藏了意想不道的笑點，這對「歡喜冤家」激盪出的火花讓觀眾相當埋單。

最新劇情中，2人前往一處冷凍庫進行搜查，不料卻遭人偷襲關在冷凍庫。低溫的不適感也讓鄭容和的後遺症發作，對著車太鉉就是一頓拳打腳踢，開啟了互毆模式，但沒過多久又迫於零下16度的低溫，只能相互依偎上演「愛的抱抱」，車太鉉甚至還對鄭容和交代遺言說：「拜託！幫我照顧好，我的女兒」，鄭容和也將藏在心中的經歷分享出來。

2人之間的感情也發生微妙的變化，「基情滿滿」的互動簡直是又荒唐又爆笑。經過這次共患難的經驗後，讓車太鉉對鄭容和大改觀，回家後不停的對女兒稱讚、分享兩人的經歷，讓女兒直呼「我覺得爸爸喜歡這個大叔，天天都只會說大叔的事情」，流露出濃濃的「Bromance」。

另外，劇中有位在監獄裡的犯人一直要找鄭容和，甚至還寄信給他，還找他來監獄裡探監面談，2人在會談室對峙氣氛詭異，究竟兩人是什麼關係呢？除此之外，腦科專家與資深刑警合作又會碰上什麼讓人意外的案件？鄭容和為什麼對於罪犯的大腦這麼執著呢？《頭腦共助》每週二、三上午10點在愛奇藝國際站、LINE TV、MyVideo更新。