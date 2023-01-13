宋逸民主理的「藝起發光」教會風波從去年底燒到現在，扯出小甜甜家暴案甚至離婚等事件，還傳出教會可能解散的消息，而連日在社群爆料教會黑幕的昔日教友、醫藥記者王瑞玲，今(13日)傍晚發文列出6點質疑，狠嗆宋逸民把其他家人當傳聲筒，要求刪除文章，令她看不下去呼籲對方：「不要再關起來『逸起編故事』好嗎？」

王瑞玲在臉書開頭強調，從未封鎖宋逸民夫婦或任何教友的電話或通訊軟體，夫妻倆卻不直接聯絡她，反倒利用教友的憐憫和信任，不斷轉達要求刪除從去年12月24日到今年1月9日的貼文，讓她火大提出質疑：「請問，要我刪文章的理由和原因是什麼？哪一件事是我捏造的？必須刪文？」更強調自己從未攻擊任何一位基督徒，因為那是信仰，夫妻倆的作法卻讓基督徒一再跌倒。

王瑞玲不滿表示，愛裡合一不是口號，小甜甜和老公宋先生的家務事已進入司法程序，宋逸民夫婦卻動作頻頻：「指責都是別人的錯、別人帶風向、別人讓你們免疫系統失調……？國度事業的牧者你們到底在想什麼？這樣你們跟世俗的人不是一樣嗎？」直言根本是在討拍、企圖劃清界線。

王瑞玲指出，她曾說教會風波延燒至今，絕非屬靈家人有問題，是宋逸民夫婦的緣故，才會衍生出一連串的爭議，接著替被趕出教會的人抱屈：「被迫離開國度事業的人，才是『公親便事主』吧！！」最後她呼籲宋逸民，不要再關起來編故事，而是要如實告知事件始末：「只有你們說出所有事件的起頭和真相，才能停止所有的事情和酸民的口舌，讓基督徒真正在愛裡合一。」