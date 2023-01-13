世間萬物都有自己的生活軌跡，一味地以自身的高標準去要求別人跟隨自己的步伐，只會讓人退避三舍，知名運勢網站「摘星工廠」就點名3星座不僅嚴以律己，還看不慣別人不努力，莫名給身旁的人極大的壓力而不自知。

▍摩羯座

摩羯座的責任感極重，但他們不僅對自己的事情負責，還會把別人的事情攬在身上，尤其是發現身邊的人不上進，他們就會希望對方跟自己一樣努力，大家一起共同成長，這樣摩羯座的內心才會覺得踏實。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，因此他們待人處事都相當認真，只要是決心要做的事情，他們不僅要求自己必須辦到，而且事情還要辦妥、有完美的收尾，不能隨便敷衍了事。尤其是處理好自己的事情後，他們又會抓緊時間督促身邊的人，尤其是那些懶散又不求上進者，是他們首要調教的目標。

▍獅子座

獅子座是那種不鳴則已、一鳴驚人的類型，做事情取決於自身的態度，一旦有了目標就會擺脫過往軟爛的形象，努力堅持到底，即便困難重重也阻止不了他們的意志，這時候如果身邊的人太過懶散，獅子天生的控制欲就會作怪，恨對方不長進、沒出息。