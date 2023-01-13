近日有眼尖網友發現，高雄中山大學校內一處指示往「市區」及「柴山」的道路標示牌上，中英文兩者所指示的方向居然完全相反，讓人看了霧煞煞；貼文曝光後引發熱議，有網友笑稱「讓外國人以為市區都猴子！」。對此，中山大學回應，將立即修正，並請廠商重新製作告示牌，預計下周一更新。

柴山驚見1烏龍路標，網笑翻：外國人以為Downtown都猴子！(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見畫面中，道路標示牌上分別用中英文指示往「市區」及「柴山」的方向，不過，兩者指示的方向居然是相反的，讓原PO看了霧煞煞，直呼「是外國人不友善指標」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「猴子們的Downtown」、「外國人：『泥們downtown好多猴子』」、「對猴子來說，柴山是downtown。對市區的8+9猴子來說，整個市區就是牠們的柴山」、「讓外國人以為市區都猴子！」、「這連本國人都不太友善」、「英文是寫給山上的猴子看的」。

對此，設立這處道路標示牌的中山大學校方回應，因去年牌面污損重製，廠商施作後學校疏漏未核對標示方向造成民眾不便，今（13）日將立即修正，並請廠商重新製作告示牌，預計下周一更新。