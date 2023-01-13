糖尿病患者飲食上要注意，血糖若沒積極控制，可能導致末梢神經不靈敏，受傷了也毫無感覺。營養師薛曉晶透露，她曾收治一名有14年糖尿病史的患者，每餐都吃三層肉配飯，導致早上空腹血糖飆高，營養師對此分享糖友控醣5大重點。

薛曉晶在臉書粉專提到，一名有14年糖尿病史患者對血糖控制並不積極，近期檢查出有糖尿病神經性病變，而且她雙腳末端感覺開始不靈敏，踩到東西流血時，幾乎都沒有感覺，直到家人發現才驚覺不對勁，營養師進一步了解，發現她竟每餐都吃三層肉配飯。

薛曉晶提到，患者發現菜色的肉類比例偏高時，她的血糖就會變低，又聽人說「肉吃多一點，飯吃少一點，血糖會比較穩定」，所以前陣子都是三層肉配飯，澱粉類白飯比例較少，豈料早上空腹測量血糖時，發現竟飆高到195mg/dl，讓她感到非常困惑。

薛曉晶進一步解釋，餐點中的澱粉和蛋白質混合物確實能延緩消化時間，若含有蛋白質及纖維，能讓血糖較為平穩，不過該名患者吃的都是高脂肉類，反而會使高血糖延續時間太長，影響飯前血糖及糖化血色素。建議糖友飲食上，應該選擇低脂的蛋白質，例如雞肉、魚、海鮮或豆製品，攝取相同的份量，血糖會更平穩。

除了肉類外，吃水果也要注意，薛曉晶建議糖友，每天一份水果的份量，並不會讓血糖飆高，而且水果富含水溶性纖維及植物化學物質，有助於排便順暢及抗氧化，可以選擇在兩餐中間當成點心食用，如果當天早上空腹血糖已超過200mg/dl，應減少總糖量時就要避免水果，另外平時若感到嘴饞，餐與餐之間可以適量吃堅果、茶葉蛋或豆漿等。

薛曉晶最後補充，研究顯示，運動10周有助改善周圍神經功能及糖化血色素，但運動時一定要做好防護措施，例如穿著襪子和完整包覆的運動鞋，而且有些糖友體力不佳，甚至有容易跌倒的問題，建議一開始從飯後散步為主，跌倒問題改善後再增加運動強度，最好有家人陪同，再來是每天晚餐飯後可用溫熱水泡腳，促進腳部的血液循環。