台北市副市長李四川上任後一舉一動頗受關注。李四川今天（13日）PO出台北市最新路平照。吸引不少網友猛按讚，並紛紛留言發表看法，有網友甚至不禁喊「幸福的台北人」。

李四川今（13日）在臉書粉專除了PO出台北市最新路平照，並貼文表示，今早出門上班，看看各路口的交通狀況，也到好友反映台大醫院前常德街施工對就醫市民的影響，感謝新工處同仁已將最窄的人行道圍籬退縮了，前幾天已要求加速工程進度，儘早完工。

李四川接著表示，回市府上班時，他順道看一下松山路，工務局的同仁已完成路面銑舖，非常感謝。市府同仁的努力，期望能給大家過一個平安快樂的兔年。

網友紛紛表示，「太感謝川伯了，其實我只是每天騎車經過台大醫院，停紅燈時總是看到好多行動不便的老人家來看病，覺得好危險，謝謝你們幫忙處理，也希望工程能快速安全的完工」、「川伯，回老工作崗位兩周多了，你還是一如往昔的全身投入，真是人民之福！」、「如果每個從政官員們都能像川伯認真負責，那該有多好！」、「工作效率真棒，祝福台北市民越來越好」、「在細節上的微調，能感受川伯操持的用心」、「幸福的台北人， 台北有川伯就是棒！」

也有人認為，「好漂亮的路啊，川伯舖的路就是不一樣，看起來就是實在又舒服，高雄人真是沒福氣，沒能留住川伯」、「負責任的團隊，就是不一樣，雙北感謝有您」、「川伯的最高品質，好的沒話說」、「川伯，謝謝您的用心及愛心的付出，看到平坦很順的路，心情就變得很好了，很幸福，也謝謝市長及市府團隊的努力及付出」、「以民為本，謝謝川哥和市府團隊~」、「覺得羨慕」、「有川伯，台北市民太幸福了。幸好我們在台中也很棒」。