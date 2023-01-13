被民進黨員狠嗆下台、背骨 高嘉瑜眼眶泛紅回應了

副總統賴清德昨（12日）晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，同黨立委高嘉瑜到場支持，卻換來黨員噓聲，還被罵「背骨」、「下台」。高嘉瑜今（13）日受訪時眼眶泛紅，坦言場面很震撼，希望大家基於讓台灣更好，彼此能團結，現在這樣對立不是大家想看到的。對此，自稱跟高嘉瑜有血海深仇的「卡神」楊蕙如直言，現在是不能說實話了嗎？高嘉瑜說林智堅論文抄襲案「一屍五命」錯了，因為遠遠不止五命，選擇跟台大對幹最後起碼「一屍十五命」！

針對昨晚被黨員當場嗆爆一事，高嘉瑜今坦言，對於這場面「蠻震撼的」，並認為這是一群最忠貞、最支持民進黨的人，「他們無論如何都愛護民進黨」，「我還有很多要努力的地方」。

「卡神」楊蕙如在臉書直言，她和高嘉瑜以前算是有「血海深仇」，但是最近我偏偏想出來挺他們，如果「民主」「進步」黨連不同的意見都容不下，那要不要改名成民主退步黨？

楊蕙如表示，民主社會最基本最基本的條件不就是「言論自由」？現在是不能說實話了嗎？她認為，高嘉瑜說林智堅論文抄襲案「一屍五命」錯了，因為遠遠不止五命。選擇跟台大對幹最後起碼「一屍十五命」，到現在還沒陣亡乾淨，還在死傷，因為林智堅還在硬拗。

楊蕙如強調，王世堅痛罵新竹棒球場是弊案，林智堅粉絲不爽，那不然做個民調問問全國人民看到球場挖到電線廢土感受如何？說實話體察民意的人要被開除黨籍？是非有這樣顛倒的嗎？