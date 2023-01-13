嘉義縣長翁章梁（左）視察永在食安大樓檢驗設施。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣永在食安大樓發出第一份嘉義優鮮檢驗報告，縣長翁章梁（左）肯定業者維護食安。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣永在食安大樓聯合檢驗室啟用2年多，縣府投入3000多萬元提升檢驗量能等設備，經食藥署把關認證，今年1月1日受理檢驗申請，13日縣長翁章梁親自頒發第1份鱸魚「嘉義優鮮」檢驗報告，肯定業者用心維護食安。

翁章梁表示，配合「嘉義優鮮」品牌發展，縣府農業處制定「嘉義縣推廣農漁畜產品藥檢優惠方案」，政府有補貼支出，嘉義縣目前是全台檢驗收費最低，鼓勵農漁畜產業者取得安全認證，參與食安品管機制，拓展通路，讓消費者能安心購買，支持優質農漁畜產品。

縣府表示，永在食安大樓實驗室未來將成為「嘉義優鮮」138家業者、406項產品的品牌守門員，今天第1張「鱸魚」檢驗合格報告，就是檢驗動物用藥四環黴素。

獲頒發檢驗合格證的蝦愛鮮養殖場負責人鍾秀琴說，她長期經營品牌行銷，特別重視食品安全，知道縣府大力推廣農漁畜產品藥檢後，立即將產品送驗，讓消費者能吃得安心，食安檢驗有在地就近送驗，還對嘉義縣民收費特別優惠將近一半，非常划算。

縣府表示，永在食安大樓2018年7月完工後，初期由衛福部食藥署進駐運作，2020年回歸嘉義縣衛生局管理營運，縣府投注3000餘萬，升級檢驗設備，包括農藥殘留檢測、殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽、乙型受體素、甜味劑、水質重金屬及微生物檢驗等。