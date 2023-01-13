馬籍鄧姓男子在身上夾藏毒品闖關遭海關人員查獲。（翻攝照片）

1名馬來西亞籍鄧姓男子12日在桃園機場入境時，為了躲避查緝刻意避開海關人員，反而引起查緝人員注意被攔下，結果當場在他鞋底及身上搜出二級毒品安非他命，訊後將鄧男移送檢調偵辦。

據了解，22歲的馬籍鄧姓男子12日晚間自吉隆坡搭乘長榮航空班機抵達桃園機場，在通關入境提領行李後準備通過海關申報櫃檯時，不僅遲疑徘迴讓後面旅客先通過，還刻意設法遠離海關稽查人員；由於鄧男作賊心虛的模樣實在引人注意，稽查人員立即上前攔下盤檢，結果不但在鞋底夾層搜出不明白色粉末，甚至還發現鄧男將10包疑似毒品的粉末用膠帶纏繞黏貼在腰部及雙腿上企圖闖關。

海關人員隨後以拉曼偵測儀檢驗該批白色粉末，結果顯示為二級毒品甲基安非他命，毛重約3.395公斤，鄧男偵訊時並未清楚交代毒品來源，訊後海關人員將他移交調查局及桃園地檢署偵辦。

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