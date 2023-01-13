日本熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史率團參訪高雄，一行人13日抵達高市府拜會高雄市長陳其邁，雙方針對城市直航、高科技產業互動、人才教育等議題互相交流，陳其邁感謝熊本總在高雄需要幫忙時時伸出援手，因此，特別準備書法藝術作品贈送給蒲島知事與大西市長象徵台日友好情誼。

疫後重啟國際實體交流，這次熊本訪團是疫情解封後最大規模訪團，由蒲島郁夫、大西一史偕縣市議會議長、產業代表及媒體近60人大陣仗參訪高雄。高市府對於雙方不必再透過螢幕視訊，而是可以面對面互動交流表達喜悅與歡迎。

陳其邁表示，再度感謝日本在台灣疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共420萬劑疫苗，協助台灣度過難關，他也特別也提到，熊本縣蒲島知事總在高雄發生重大事件時，即時伸出援手，令人感佩，這份恩情高雄人民一定會永遠記得。

回顧高雄與熊本情誼，雙方自2013年締結國際交流備忘錄、2017年簽署友好交流協定，互動密切情誼長久，且交流層面遍及班機直航、觀光、教育、運動及文化等領域，更在彼此經歷危難時相互扶持。

陳其邁也特別準備由高雄在地藝術家阿卜極創作的漢字「絆」書法藝術作品，該創意作品以紅漆、綠漆及金漆書寫製成木匾額，致贈予蒲島知事與大西市長，象徵展望未來、共盼延續台日友好情誼。