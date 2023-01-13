新北地檢署檢察官王涂芝2020年間，出席私人招待所「88會館」惹議，新北檢今發布新聞稿指出，10日行政調查終結，依法官法規定，送交檢察官評鑑委員會請求個案評鑑，認為王涂芝未付費接受招待，對於檢察官公正、廉潔形象有所傷害，但考量王涂芝事發後坦承全部行為過程，主動提出相關資料佐證協助調查，可認其內心坦蕩、態度良好，建請從輕處分。

新北檢指出，王涂芝與時任內政部警政署政風室主任黃錦秋為舊識，於2019年12 月30日受邀參加警政署政風室於2020年1月17日在台北市極品軒餐廳舉辦的尾牙餐敘。餐會結束後，受時任內政部警政署保安警察大隊第一總隊副總隊長黃建榮邀約至88會館續攤唱歌。王涂芝於晚間11時21分許離開。當天沒有場所經理或業者進入，現場亦無服務人員，在場人員無人付費，由88會館無償招待上開人員，且該會館非公開場所，亦非一般人得任意進出。

至於出入「睿森銀樓」地下室私人招待所部分，2020年6月，王涂芝與警政署政風室合作偵辦的「線上立破」偽造文書案件收網，警政署政風室邀請王涂芝於2020年7月10日在極品軒包廂舉辦慶功宴。檢察官黃冠傑、楊雅婷（已調任台中地方檢察署）也受邀參加，餐宴結束後，黃建榮及黃錦秋親自邀請王涂芝、黃冠傑、楊雅婷去唱歌，3人被帶到北市信義路四段250-1號睿森銀樓地下室。

黃冠傑與楊雅婷停留約半小時，因察覺場所有異，因使先行離開。當天沒有場所經理或業者進入，現場亦無服務人員，在場人員無人付費，由該場所無償招待上開人員，且該招待所非公開場所，亦非一般人得任意進出。

新北檢調查，王涂芝分發桃園地檢署時，黃錦秋在該署擔任主任檢察官，對王涂芝多所照顧，2人亦師亦友，多年來常有聯繫；另黃建榮曾任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、時任保一總隊副總隊長，因使王涂芝對黃錦秋、黃建榮2人十分信任。

雖王涂芝是基於情誼與信任，受黃錦秋及黃建榮的邀約，前往88會館、睿森銀樓地下室招待所，但其身為檢察官，應知悉檢察官倫理規範的規定，抵達上開處所後，即可察覺該場所非一般公眾得出入之場所，王涂芝未立即離去，且未付費接受招待，經媒體報導後，引起軒然大波，對於檢察官公正、廉潔形象有所傷害，也使檢察機關執法的公正性遭受質疑，認其違反檢察官倫理規範第5條、第25條，應依法官法第89條第4項第7款、89條第1項請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，以昭公信。

不過，考量王涂芝於事發後坦承全部行為過程，主動提出相關資料佐證協助調查，可認其內心坦蕩、態度良好，建請從輕處分。

而黃冠傑、楊雅婷是受邀參加慶功宴，2人停留不到半小時察覺有異即離去，認為2人情節輕微，黃冠傑由檢察長提醒注意日後之言行，楊雅婷則另行由權責機關依職權卓處。

至於王涂芝偵辦被告郭哲敏等人涉犯地下匯兌及洗錢等案件，其中分案流程、境管處置、偵辦計畫執行是否涉有違失？新北檢目前已一併調查，但因地下匯兌等案尚在偵辦中，前開調查內容涉及偵查不公開事項，需待地下匯兌等案偵結後再行公布。