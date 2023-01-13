全業者招待 ！88會館調查出30名官警記過，刑事局副局長黃建榮拔官。（胡欣男攝）

前警大校長陳檡文等官警涉足私人招待所接受不當飲宴案，警政署調查後認為嚴重影響警譽，將予嚴懲，13日晚間公布懲處結果，包括刑事局副局長黃建榮等26名官警遭懲處，4官警記過調職。

警政署表示，媒體報導陳檡文2017年8月24日與特定對象，進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏設立的私人招待所，除內政部政風處查處在案外，警政署取得該會館出入口的監錄畫面，過濾發現2018年3月12日及10月23日也有員警進出88會館飲宴，雖然該會館非風紀誘因場所、監錄畫面也未出現特定對象，但這兩次餐費均由該會館支付，已違反公務員廉政倫理規範及端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

警政署公布相關人員疏失及懲處如下：

一、 2018年3月12日

(一) 當日餐會經辨識監錄影像，與會者有8名警察（7名現職，1名退休），包含時任刑事局大隊長吳慶鴻（現任北市士林分局長）、隊長張躍瀚（現任保三總隊大隊長）、郭有志（現任花蓮縣大隊長）、副隊長林榮政（現任刑事局隊長）、黃聖嘉（現任刑事局隊長）、警務正吳政祐（現已退休）、桃園市警局副大隊長洪漢周（現任桃園市督察）、退休員警陳慶順等人。

(二) 吳政鴻邀請員警至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。

(三) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。另警務正吳政祐現已退休，行政責任免議。

二、 2018年10月23日

(一) 當日破案慶功餐會，經辨識監錄影像，與會者有有8名警察，包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、刑事局大隊長洪松田（現任高雄市大隊長）、趙家輝（現任新北市樹林分局長）、科長潘文章（現任刑事局督察）、副大隊長李青泉（現任基隆市副局長）、偵查正黃立恆（現任台北市隊長）、紀錄員陳建洲（現已退休）夫婦、台中市警局主任許健基（現任高雄市分局長）夫婦等人。

(二) 洪松田邀請員警接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。

(三) 鍾國文疏未查證，而受邀參與不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，另警專係培育基層警察之搖籃，鍾身為校長應作為楷模，如今形象已嚴重受損，不適任校長，昨已予以調整職務。

(四) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。另紀錄員陳建洲現已退休，行政責任免議。

另媒體報導2020年警政署前政風室主任黃錦秋、檢察官王涂芝及員警曾至88會館及某銀樓招待所唱歌，經查係當年1月17日有7名警察涉足88會館、7月10日有10名警察涉足該銀樓地下室招待所，上開2次聚會費用均為招待所支付，已違反公務員廉政倫理規範及端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

相關人員疏失及懲處如下：

一、 時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長）：

黃員位居高階警官，卻事前未查證招待所之背景，而參與不當飲宴，顯有疏失，且經媒體負面報導，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。

二、 警政署政風室專員曾逸倫：

曾員擔任警政署政風室主要幹部，職司維護警察廉潔之責，卻與小組成員參加不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，並加強考核。

三、 新北市主任鄭建國、時任警政署政風室專員李家豪（現任航空警察局副大隊長）、人事助理員王郁茹（現任宜蘭縣巡官）、巡官劉志賢（現任警察大學區隊長）、偵查佐陳聖育（現任台北市偵查佐）、警員岳朱慶（現任基隆港警總隊警員）、小隊長王培儒、偵查佐黃瑜芬及新北市分隊長郭宇宣（現任刑事局偵查員）等9人。

上開人員受邀參與不當飲宴，影響警譽，各核予申誡一次，並加強考核。