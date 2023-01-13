知名連鎖補習班「英代外語」無預警倒閉，老師與員工遭積欠薪資近500萬元，另300多位學生每人付了數萬元到10多萬元不等的學費，學員們擔心學費都是貸款分期繳納，如今已無法上課，卻揹了一身債務。桃園市消保官與承貸該補習班學費的金融業者協調，3家金融機構初步同意12日起所發生的學員貸款債務，暫時不啟動催收程序。

桃園市主任消保官李大鵬表示，私立英代語文短期補習班因自今年1月12日起，無法繼續提供補習服務，衍生學員是否持續繳交分期貸款等消費爭議，經桃園巿政府法務局消費者保護官緊急聯繫和潤、仲信及遠東銀行等3家承貸私立英代語文短期補習班學費的金融業者，均一致初步同意基於事出突然，及保障學員消費者權益的精神，對於課程尚未完成而仍需繳交學費貸款的學員，自12日起所發生的學員貸款債務，暫時不啟動催收程序。

至於學員和金融業者間的貸款契約，因為涉及學員上課情形及終止契約必需文件等細節，消保官仍持續協調私立英代語文短期補習班和金融業者妥善處理。