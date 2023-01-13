新竹縣議員張益生在2022年間，收受露營業者賄賂而向地方政府爭取施做工程，新竹地檢署12日指揮北部機動調查站等單位持搜索票，共搜索張益生住處等相關處所共9處，並拘提、通知涉案者共7人到案，偵訊後認定張益生涉犯貪汙治罪條例收受賄賂罪嫌重大，13日凌晨向新竹地院聲請羈押禁見，法院裁定張益生交保50萬元併限制住居，新竹地檢署在收到裁定理由後將研議是否抗告。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻指揮部調查局北部機動調查站、新竹地檢署檢察事務官偵辦張益生等人涉貪案，12日指揮調查局北部機動調查站、新竹地檢署檢察事務官，持新竹地方法院核發搜索票，總計搜索張益生住處等相關處所共9處，並拘提、通知涉案者共7人到案。

經新竹地檢署6名檢察官漏夜訊問後，認張益生涉犯貪汙治罪條例收受賄賂罪嫌重大，於13日凌晨2時許，向新竹地院聲請羈押禁見，至涉嫌行賄者5人，則由檢察官諭知交保新台幣5萬元。新竹地院於13日訊問後，裁定張益生交保 50萬元併限制住居。新竹地檢署將於收到裁定理由後研議是否抗告。