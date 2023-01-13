台北地檢署偵辦本屆九合一選舉賄選案，續有斬獲。當選烏來區區民代表的布落.馬信，遭檢舉在去年11月選舉期間涉嫌行賄選民賄選，北檢13日指揮調查局新北市調查處兵分3路搜索，約談布落.馬信4人到案。

檢調獲報，當選新北市烏來區第一選區（忠治里）區民代表布落.馬信等人，涉嫌於去年11月間，在烏來區區民代表選舉期間，涉犯《公職人員選舉罷免法》。北檢今指揮新北市調查處執行搜索3處，預計訊問被告布落.馬信4人。