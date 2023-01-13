同時捲入新竹棒球場案跟論文抄襲門的新竹市前市長林智堅，11日以抄襲余正煌論文的被告身分，首度現身台北地院，他當下還是堅稱自己沒有抄襲，因此沒有認不認罪的問題，此事再度引起網友討論。根據台灣議題研究中心（TPOC）最新調查，林智堅這次又創造巨大的負面網路聲量，並造成民眾對綠營的好感下跌，直言他極有可能於2024大選再度成為戰犯。

台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫，從林智堅退選桃園市長後，持續觀察到現在，發現林聲量最高的時候是在去年遭到中華大學判定抄襲的前兩日，分別達到44628則和37030則，隨後保持在每天4000則上下的網路聲量，但這次出庭答辯，再度創下單日23455則網路聲量，可見林智堅論文抄襲一事並沒有被台灣民眾忘記，且他一直強調自己清白，和台大學術精神對幹的方式更是帶來滿滿的負面聲量。

對於林智堅在法庭上的辯駁，網友們的留言多偏向負面，如不離開民進黨，民進黨2024會跟你一起陪葬；或是民進黨的政治人物多是像林智堅這種人，只會硬拗到底；和民進黨真的要被少數幾個人敗光光等說法。台灣議題研究中心也指出，從去年聖誕節後，民進黨的網路好感度（P/N值）前標為0.44、均標為0.40、後標為0.36，大致是向下的趨勢，而當林智堅成為網路矚目的焦點時，該黨的好感度更是降到0.31的低點。

台灣議題研究中心針對上述數據進行分析，認為林智堅從論文抄襲爆發後，就一直是民眾關注的政壇焦點，在九合一時甚至讓「抄襲」成為大選的攻防主軸。且近日林智堅光是出庭一事就再度為民進黨帶來大量負面聲量，如果林持續和余正煌打官司，並使得訴訟時間往後延，2024時恐讓民眾再度對綠營不滿，而林智堅也很有可能成為影響總統和立委大選的綠營戰犯。