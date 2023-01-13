21歲陳姓男大生本月5日在元智大學圖書館內錢包與手機遭竊，他當起柯南辦案，過了幾天靠著蘋果手機定位，發現遭竊手機定位在內壢火車站附近，他與同學立即跟隨一輛公車到了中原大學內，並獲得公車司機協助報案，警方獲報前往對車內唯一一位乘客盤查，果然在他身上發現贓物，警方也認出他是轄內慣竊林姓男子，訊後將他依竊盜、贓物罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方說，本月9日晚間9點多，接獲民眾報案指稱抓到小偷，才知道是陳姓大學生在本月5日在元智大學圖書館內，因期末考試看書太累而睡著，發現手機及錢包遭竊後而報案，事後就他自己當起「柯南」，使用蘋果手機定位功能查詢，果然成功找到這名竊盜慣犯。

男大生也獲得公車司機協助，當下關上車門不讓竊嫌林男下車，而林男當下也情緒失控，大喊遭人誣賴，後來上車的學生們都誣賴他，公車司機也反擊若沒遭人誣賴就好好等警察來接受調查，隨後員警也趕到他才坦承犯行。

中壢警方呼籲，請市民朋友一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物，不讓竊賊有機可乘。年關將近，民眾出入人潮擁擠熱鬧處所，一定要提高警覺，小心保管貼身物品，最好能三五成群結伴出門購物，彼此互相照應，以免被扒，也可將手提包、後背包等移至身體前方，讓竊賊無機會下手。