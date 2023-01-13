哈利在回憶錄《備胎》（Spare）毫不留情地出賣每一位王室高級成員，據稱父親查爾斯在他出生那天對著母親說：「妳的任務完成了。」直言不諱說道，自己從很小的時候便清楚，被帶來這個世界的用意是以防威利出事，隨時為他貢獻器官，引來網友替他惋惜。

在這本書尚未問世以前，諸多細節已先行走漏給英國《衛報》，其中一個震懾的傳聞是這麼被描述，1984年，英國薩塞克斯公爵呱呱墜地這天，查爾斯將之視為「好消息」並告訴戴安娜王妃：「太好了！現在妳給了我一個繼承人和一個備胎，妳的工作完成了。」此後，不管是父母親和祖父母都會自然地將威廉稱作「繼承人」，自己則被叫成「備胎」，據他們的說法是方便記起，沒想到大人們的無心之過竟成為哈利從此揮之不去的標籤夢魘。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，王室成員一個個成為標靶，登上毀滅性回憶錄，過往複雜的劇情再次被拿來大做文章，哈利希望能藉此澄清自己與梅根長期以來背負的不實指控。他表示：「我被帶到這個世界上的目的，就是為了能在哥哥威利出事時發揮作用。」直白的一番話，赤裸又不堪一擊，將自己的生命描述成「為完成消譴和娛樂的使命，並適時的提供備用的一部分，像是輸血、腎臟、骨髓等等，而且這個想法是隨成長過程不斷被強化，因而深根蒂固。