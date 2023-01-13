嘉義縣長翁章梁為獨居長輩安裝火災住警器。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁偕官員探視六腳鄉獨居長輩年節安全。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天到六腳鄉探望獨居長輩，關懷長輩年節的安排，送長輩保暖毛帽及棉襪，張貼春聯，還親自安裝住宅用火災警報器，長輩泡茶熱情歡迎眾人到訪，現場充滿年節氣氛，縣消防局表示，全縣1700多位列冊關懷獨老，每戶1顆安住警器，已安裝1678顆。

氣象預告農曆春節期間氣溫寒冷，翁章梁指示社會局為嘉義縣列冊獨居長輩，準備禦寒實用物資，運動用品業者特別為贊助600雙保暖棉襪，透過各鄉鎮市公所關懷獨居老人志工隊，於過年前送到長輩手中。

翁章梁偕六腳鄉長黃鉦凱今天探訪六腳鄉獨居長輩，消防局也派員到場評估消防安全，為長輩提供火災住警器，巡視屋內外環境，眾人一同張貼春聯和門聯，翁章梁也替長輩帶好保暖毛帽，叮嚀長輩要注意保暖，身體健康過好年。

翁章梁表示，嘉義縣人口外流嚴重，老老照顧的情形普遍，因此在過年前舉辦各式活動，包含年菜送暖、關懷獨居長輩，盡力將溫暖送到鄉鎮市的每一個角落，平時也與鄉鎮市公所協力關懷獨居長輩，定期由志工隊進行訪視，隨時為長輩提供服務。

縣府社會局長張翠瑤指出，嘉義縣列冊關懷獨居老人有1294位，平日由各鄉鎮市公所關懷獨居老人志工隊約500多名志工，打電話問安、到宅關懷訪視，農曆年節前、寒流來襲時，志工們也都會加強探視長輩居家狀況。