法國美學大師赫威・托雷在台熱銷近20萬本的互動圖畫書《小黃點》，睽違8年再次躍上舞台！以《小黃點》、《點點玩聲音》2本暢銷繪本為本，透過室內樂團、動畫、演員、說書人和親子觀眾，2月19日在台中歌劇院一起感受閱讀與音符相遇的魔力。

信誼基金會董事長張杏如回憶，2015年《小黃點與四季》音樂會在國家音樂廳演出後，很多家長向她致謝，因為過去根本沒有專為幼兒設計的音樂會。「對小小孩來說，正襟危坐60分鐘很不容易，孩子需要輕鬆、愉悅又能互動參與的音樂遊戲。」信誼致力將圖畫書透過遊戲、動畫、律動、音樂、戲劇等立體化呈現，幫助孩子感受閱讀和學習的樂趣。

先後為《小黃點》、《點點玩聲音》創作的作曲家顏名秀表示，為《點點玩聲音》作曲，最大挑戰是把創意留給現場觀眾即興演出。小黃點音樂會巡演過程中，許多孩子覺得小黃點變大、變小、重新排列組合，都是自己的手指揮動而改變的，很有成就感。這次《點點玩聲音》化身「點點大小聲」、「點點走鋼索」、「喔啊喔啊」3首小品，探索音量、節奏和圖像的關係。

這場專屬幼兒的音樂會，由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出，首演只有2場，2月19日（周日）上午10點30分及下午14點30分，每場約60分鐘，地點是台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號），購票網站https://www.opentix.life/event/1608027756441583618