中共去年八月起以無人機侵擾金門、馬祖等離島，在總統蔡英文下令之後，金門駐軍擊落一架飛入領空的無人機。立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）今天在訪台記者會上讚賞台灣的處置方式，並強調縱容霸凌者只會讓他們變本加厲。

「如果我們要去討好敵人、縱容敵人，那只會讓他們變本加厲！」莎卡琳恩指出，蔡總統下令擊落無人機之後，還有中共無人機再來騷擾嗎？因此，我們絕對不能縱容霸凌者。

莎卡琳恩也說，台灣編列了5600萬美金的預算要援助烏克蘭，這是來自亞洲國家的最大援助，而台灣在幫助烏克蘭的同時，其實也是在幫助自己，因為歐洲國家都看在眼裡，未來也會更有動機幫助台灣。

被問到這次訪台的收穫？莎卡琳恩表示，他們從台灣學到了「豪豬戰略」，雙方也可以就全民防衛的議題進行合作。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）也說，立陶宛名為「步槍兵聯盟」的NGO，公民可以自由申請加入接受軍事訓練，這趟訪問聽聞台灣也有類似的公民組織，這是很好的方向，而最近台灣恢復一年期義務役更是正確的決定。