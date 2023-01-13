女星王晴以模特兒身分出道，高顏值外貌加上曼妙身材讓她特別受到關注，近年跨足戲劇領域，在多部八點檔中有亮眼表現，被觀眾冠上「本土劇林志玲」美名。王晴不久前才因為穿太露惹議，近日她罕見動怒，似乎因為工作問題，稱「尊嚴第一賺錢第二」，更強調「下不為例」，粉絲被她霸氣模樣都嚇了一跳。

王晴近年在八點檔《世間情》、《甘味人生》、《一家人》等戲中，不僅有演技，亮眼外型加上脫俗氣質，一舉一動都能撩暈廣大觀眾；而一直給人溫柔形象的王晴，今（13日）凌晨突然在IG限時動態發文，貼出一張自拍照，但嚴肅地表示，「尊嚴第一，賺錢第二」，疑似工作接洽上有狀況，「烏龍事件，下不為例」。

王晴疑似工作合作上有出狀況，罕見在IG動怒。（圖／摘自王晴IG）

沒多久王晴又轉發一則貼文，內容寫著「希望下次掉眼淚是因為太幸福，而不是太委屈」，從字句中雖然她並未透露發生什麼事情，仍看出對此她有多不滿和不悅。王晴的粉絲也紛紛在她最新貼文下留言安慰，「女神加油」、「妳一直都很棒，不要理那些怪人」。

王晴從踏入演藝圈後，人紅是非多，還曾被謠傳是地主千金，日前又被質疑「露是為了搏版面」，但她依然相當有自信，高EQ表示，「留下每個時期的記錄，跟喜歡我的人分享我的快樂時光、我的美好影像，有什麼不對？」