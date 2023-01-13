櫃買中心13日表示，去（2022）年櫃買市場雖然呈現向下修正的情況，但上櫃股票成交日均值604.82億元，仍為歷年次高；同年度外資成交比重達20.47％，較2021年度成長17％，創下歷史新高，在全球股匯市的波動下，櫃買市場表現堪稱穩健。

櫃買中心董事長陳永誠13日在年終記者會中表示，過去一年全球持續受到新冠疫情、供應鏈重組及俄烏戰爭影響，主要已開發國家在2022年深陷通膨危機，並導致美國聯準會為首的各國央行紛紛採取大幅升息政策，導致全球資本市場呈現巨幅波動的態勢，這是金融史上罕見的多變數衝擊，展望2023年，期待在外在環境逐漸改善的同時，市場波動能呈現更為穩健的走勢。

櫃買中心表示，過去一年全球受到疫情、升息及戰爭等因素影響，櫃買指數下跌逾2成；今年持續面對變動的局勢，但人生處於逆境中也沒有悲觀的權利，期望今年股市逆風而行，努力達成目標，今年上櫃掛牌申請家數目標為24家。

陳永誠指出，去年金融市場面臨諸多複雜狀況，是我們絕大多數人這輩子都沒有碰過的情況，希望今年能穩健朝向健康方向發展；但風險與報酬永遠攜手相伴，投資行為的決策與人生任何重大決定時一樣，必須「膽大心細」，要有冒險精神，但事前功課也要先做好。隨著各國陸續解封，櫃買中心今年將持續海外推廣活動，持續努力達成目標，預期今年仍然面對變動格局，但日均值期望可以維持去年相當水準。

櫃買中心指出，去年申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家（含12家申請登錄戰略新板），均達成櫃買中心目標。債市方面，櫃買中心持續深化國內永續金融發展，繼整合綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券為永續發展債券專板後，去年再推出可持續發展連結債券（SLB）櫃檯買賣制度。

去年永續發展債券發行量再創新高，達新台幣1,122.47億元（44檔），流通在外餘額達新台幣3,633.34億元（126檔）；國際債券全年度共計發行146檔，總發行金額約新台幣4,961.53億元（174.06億美元）【包含4檔結構型國際債券5,830萬美元】，2022年底流通在外共計872檔，流通在外餘額達2,079.70億美元。另債券ETF掛牌檔數81檔，發行規模達1.19兆元，掛牌檔數及發行規模，在亞澳地區各主要證券交易所中排名第1名，在世界各主要證券交易所中，排名第7名。

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求。展望未來，在各國防疫政策全面鬆綁及升息幅度可能減緩的情況下，櫃買中心表示，將持續營造友善籌資環境，推動企業進入多層次資本市場、商品多元發展、推動金融監理科技、提升市場交易動能與資訊安全，並持續強化投資人教育宣導及推動國際交流合作目標而努力。

此外，期許在新的一年除持續深耕我國資本市場外，櫃買中心將持續遵循ESG原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。